"Decidi deixar a task force para que a integridade do seu trabalho não seja colocada em questão, depois das alegações contra mim no 'Le Monde'", explica no comunicado Fredericks, atual presidente da comissão de avaliação dos Jogos Olímpicos de 2014.O também presidente honorário da comissão de atletas da IAAF é substituído por Rozle Prezelj, um antigo saltador em altura da Eslovénia.Sábado, o 'Le Monde' escreveu que Fredericks recebeu uma transferência de quase 300 mil dólares no dia exato (2 de outubro de 2009) em que foram atribuídos ao Rio de Janeiro os Jogos Olímpicos de 2016.Fredericks alega que esse depósito está conforme a um contrato de 2007, para serviços a prestar entre 2007 e 2011, e que nada tem a ver com os Jogos Olímpicos.O pagamento foi feito pela empresa do filho de Lamine Diack, antigo presidente da IAAF. Papa Massata Diack está, por outro lado, acusado de ter pago 1,5 milhões de dólares a um empresário brasileiro, três dias antes da votação.Fredericks relembra que em 2009 não era membro votante do COI, mas apenas escrutinador da eleição.