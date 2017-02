Continuar a ler

Excelente marca também nos 400 metros masculinos, vencidos pelo granadino Bradon Taplin, em 45,19 segundos, segunda melhor marca do ano.



Nos 800 metros, o polaco Adam Kszczot mostrou credenciais para o Europeu, com uma vitória em 1.46,38, a 20 centésimos da sua própria melhor marca mundial do ano.



A etíope Genzebe Dibaba, já detentora de seis recordes mundiais em pista coberta, falhou esta sexta-feira, em Madrid, o ataque ao máximo dos 1.000 metros, que continua na posse da moçambicana Maria de Lurdes Mutola. A prova mais aguardada do Meeting Villa de Madrid terminou com Dibaba a concluir em 2.33,06 minutos, a um pouco mais de dois segundos do recorde. A etíope passa a ser a sétima melhor mundial de sempre.Há 17 dias, Genzebe Dibaba tinha batido em Sabadell, Espanha, o recorde mundial dos 2.000 metros, o que a motivou a tentar o quilómetro em pista, que nunca tinha experimentado. Depois do trabalho da bielorrussa Viktoria Kushnir, 'lebre' de serviço, Dibaba foi para a frente, com a espanhola Esther Guerrero (que desistiria aos 800 metros) a curta distância. Em segundo terminou outra etíope, Gudaf Tsenai, em 2.38,05.

Autor: Lusa