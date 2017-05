Continuar a ler

Esta terça-feira, o atleta, que foi sozinho à Tailândia, conquistou a medalha de ouro na disciplina dos 100 metros, com um corredor russo e um iraniano a ocuparem os outros dois lugares no pódio.Gracelino Barbosa volta a competir na quinta-feira, agora nos 400 metros barreias dos Mundiais, que decorrem até sexta-feira.Em agosto, o aleta, natural do Tarrafal de Santiago e residente em Portugal, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio'2004, a primeira na história do país, na categoria T-20 (deficiente intelectual).