Em agosto do ano passado, o aleta, residente em Portugal, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio2016, a primeira olímpica na história do país, na categoria T-20 (deficiente intelectual) e foi homenageado pelo Governo cabo-verdiano. Na terça-feira, o atleta, natural do Tarrafal de Santiago e que foi sozinho à Tailândia, ganhou o ouro na prova dos 100 metros livros e na quarta-feira nos 110 metros barreias

O cabo-verdiano Gracelino Barbosa conquistou esta quinta-feira a terceira medalha de ouro, agora nos 400 metros barreiras, nos Campeonatos do Mundo de atletismo da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), que terminaram esta quinta-feira, em Banguecoque, Tailândia.Em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV) a partir da Tailândia, Gracelino Barbosa disse que não esperava conquistar três medalhas nos Mundiais, num desempenho que o faz ser forte candidato a melhor atleta do evento.

Autor: Lusa