Na época passada, Inês Henriques foi a Porto de Mós competir nos 50 km marcha, mas, desta feita, e em função dos bons resultados, opta pelos 35 km marcha, que terão lugar no mesmo local."Ter a noção dos ritmos é muito importante e, por isso, este Nacional é um excelente teste para depois ser devidamente analisado o meu comportamento e também testar abastecimentos", refere a marchadora de Rio Maior, que esta semana recomeçou os treinos de uma forma mais organizada, depois de umas prolongadas férias após o título mundial conquistado em Londres."Depois do Nacional de marcha ficam a faltar 4 meses para o Mundial por equipas na China e haverá tempo para proceder a eventuais modificações. Acho que vai ser uma experiência interessante", referiu a marchadora, que aos 37 anos, acredita ter ainda margem para evolução. "Gostava de baixar as 4:04 horas", frisou.