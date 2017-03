Depois das emoções do segundo dia dos Europeus de pista coberta, em Belgrado, falta ainda uma jornada hoje e temos os nossos dois últimos representantes em liça.

Na final do triplo-salto teremos o campeão europeu de há dois anos, Nelson Évora, que na qualificação fez o seu melhor desta temporada, com a marca de 16,79. Na mesma qualificação ele viu o alemão Max Hess saltar 17,52 e o jovem francês Raffin Melvin bater o recorde mundial júnior com 17,20! Os únicos que passaram 17 metros.

