A federação internacional de atletismo (IAAF) manteve este domingo a suspensão da Rússia, que se mantém desde novembro de 2015 devido a doping institucional, anunciou, no Mónaco, o organismo que rege a modalidade.A decisão surge a apenas alguns dias de uma reunião decisiva da comissão executiva do Comité Olímpico Internacional (COI), a realizar entre 5 e 7 de dezembro, em Lausana, Suíça, na qual vai ser decidida a participação da Rússia nos Jogos Olímpicos de inverno de 2018, que vão decorrer entre 9 e 25 de fevereiro, em Pyeongchang, Coreia do Sul.