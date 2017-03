Continuar a ler

"Não há dúvida de que a nova federação russa de atletismo é liderada por um grupo de pessoas empenhadas e que compreendem a grandeza deste desafio", afirmou.Na quarta-feira, Vladimir Putin reconheceu que o sistema de controlo antidoping que vigorava na Rússia não funcionou e admitiu que a culpa era do próprio país, negando, no entanto, qualquer apoio estatal a esquemas de doping organizados."O reconhecimento de que o sistema falhou e de que é preciso mudá-lo deve reconfortar-nos", disse Sebastian Coe.A Rússia foi suspensa das competições internacionais depois de o relatório McLaren, da Agência Mundial Antidopagem, ter revelado um sistema de dopagem alargado, com apoio estatal.Depois de o Comité Olímpico Internacional (COI) ter colocado a decisão nas federações de modalidade, muitas atletas russos foram impedidos de participar nos Jogos Olímpicos Rio'2016.O Comité Paralímpico Internacional (IPC) foi mais longe e baniu a Rússia dos Jogos Paralímpicos 106, disputados também no Rio de Janeiro.Em 7 de dezembro do ano passado, o Comité Olímpico Internacional (COI) decidiu prolongar até "nova avaliação" as medidas provisórias adotadas contra a Rússia.