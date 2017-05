Inês Fernandes conquistou a medalha de prata no lançamento do disco nos Campeonatos do Mundo de atletismo da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), que terminaram esta quinta-feira em Banguecoque, Tailândia.A última atleta a entrar em ação nestes Mundiais registou a marca de 39,33 metros, um recorde pessoal, permitindo a Portugal encerrar a competição com um total de nove medalhas (uma de ouro, quatro de prata e mais quatro de bronze).Com esta última prova, Portugal terminou a classificação coletiva no setor feminino em quinto lugar, entre 19 países, graças às prestações de Inês Fernandes, Cláudia Santos e Graça Fernandes.

Autor: Lusa