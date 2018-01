Continuar a ler

"Pelo que sei, a campeã olímpica dos 20 km marcha, a chinesa Liu Hong, apesar de ter sido mãe há pouco tempo, está interessada em competir nos 50 km marcha e tem imensa qualidade. É por isso que digo que o meu recorde mundial está em perigo", considerou a marchadora de Rio Maior.Nesse sentido, Inês Henriques vai apontar as baterias para a Taça do Mundo, onde se prevê um despique mais forte do que aconteceu no Mundial em Londres."Esta semana viajo para Sierra Nevada, perto de Granada, para cumprir um estágio de quase 20 dias em altitude. O programa de treinos está todo elaborado e a marca que fiz nos 35 km em Porto de Mós deixou-me bastante contente", referiu.Inês Henriques, de 37 anos, foi campeã nacional com o registo de 2:45.51 horas. "Não tive problemas no andamento e por recomendação do meu treinador, Jorge Miguel, até moderei o andamento. Tenho a ideia de que me posso aproximar das 4:03 horas na próxima prova dos 50 km marcha. Se isso dá para ganhar? Não sei, mas se melhorar a minha marca, já me dou por satisfeita", salientou a marchadora ribatejana.Em Sierra Nevada, Inês Henriques complementa o treino de marcha com sessões no ginásio e piscina, entre 30 a 40 minutos. "Além disso, temos todas as condições a nível de apoio médico", precisou Inês Henriques, que a 4 de fevereiro irá competir no Nacional de 20 km, na Quarteira.