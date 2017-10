Continuar a ler

"Mais uma conquista. Os 50kms de marcha femininos vão estar nos Campeonatos do Mundo por equipas no próximo ano", referiu Inês Henriques, atleta de Rio Maior, referindo-se à competição a decorrer em Taicang, na China, a 05 e 06 de maio.Inês Henriques estreou-se em Mundiais em Edmonton2001, com 21 anos, numa prova de 20 quilómetros em que acabou desqualificada e depois terminou na 25.ª posição a mesma distância nos Jogos Olímpicos de Atenas2004A atleta foi uma das pioneiras a abraçar a distância de 50 quilómetros e, depois de um primeiro recorde não oficial, sagrou-se campeã mundial com a melhor marca (4:05.56 horas), em Londres, em 13 de agosto deste ano.