A portuguesa Inês Henriques, campeã mundial dos 50 km marcha, entrou com um processo no tribunal da Associação Europeia de Atletismo (AEA) com vista à inclusão da prova nos Europeus de atletismo do próximo ano.

Em declarações à agência Lusa, Inês Henriques, que é recordista mundial da distância (4:05.56 horas), explicou que a decisão foi tomada depois de, no final de outubro, ter sabido pelo presidente da AEA, Svein Arne, que a prova não fazia parte do calendário dos Europeus, a disputar em Berlim.

