A atleta portuguesa Inês Henriques estabeleceu este domingo a melhor marca nacional nos 35 quilómetros de marcha atlética, em 02:45.50 horas, melhorando em quase cinco minutos o registo alcançado também em Porto de Mós, no ano passado.Com este registo, ainda oficioso, a atleta do Clube de Natação de Rio Maior sagrou-se campeã portuguesa dos 35 km, juntando este título ao de, que conquistou em agosto de 2017, em Londres, com a marca recorde do mundo (04:05.56 horas).Em 15 de janeiro de 2017, igualmente nos campeonatos nacionais de marcha de estrada,, que melhorou então a melhor marca mundial alcançada pela sueca Monica Svenson (04:10.59) em 2007 e que não era reconhecida como recorde pela IAAF, uma vez que a distância não era oficial no setor feminino.

Autor: Lusa