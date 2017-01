Claramente desgastada no final da competição, Inês Henriques terminou cambaleante esta sua primeira experiência que a transformou ainda na primeira campeã nacional quer de 35 quer de 50 km. "O primeiro objetivo, bater a melhor marca mundial de sempre, para conseguir o primeiro recorde mundial, foi plenamente conseguido, tal como o facto de ser campeã nacional das duas distâncias, e isso deixa-me extremamente satisfeita", afirmou a atleta do Clube de Natação de Rio Maior quando regressava já ao Centro de Estágio desta cidade, para esperar pela brigada do controlo antidoping.Analisando a sua prova, Inês admitiu que ficou a um pequeno passo do segundo objetivo, que ela e o treinador alimentavam. "Queríamos fazer melhor que os mínimos para o Mundial de Londres (4:06.00, n.d.r.), eu até ia em bom ritmo, entre os 25 e os 35 km, estava até empolgada, e não ‘ouvi’ o meu treinador, que pedia para ir mais lenta. O problema foram os últimos cinco quilómetros, em que estava a ver quando caía..."