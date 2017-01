Continuar a ler

"Agora, pertence a mim e às mulheres do mundo da marcha fazerem o que eu fiz ontem [domingo] para nós termos força na IAAF, para eles reconhecerem a nossa prova igual à dos homens", referiu à Lusa Inês Henriques, que representa o Clube de Natação de Rio Maior.Em causa está o facto de, apesar de a IAAF ter aberto pela primeira vez a distância ao sector feminino, que até agora tinha como melhor marca mundial a da sueca Monica Svensson, com 4:10.59 horas, o organismo exigir para o próximo Mundial a mesma marca mínima dos homens (04:06 horas)."O meu principal objetivo era fazer o recorde mundial, melhorando a melhor marca do mundo, e o segundo, que de alguma forma poderia ser possível, era fazer menos de 4:06 horas, para poder estar no Mundial e demonstrar que as mulheres também têm o seu lugar nos 50 quilómetros marcha", referiu.A atleta de Rio Maior acrescentou que, durante a prova, ia com ritmo para alcançar a marca desejada, mas os últimos quilómetros, principalmente os últimos três, foram dramáticos, do ponto de vista do desgaste físico, e perdeu muito tempo."Mas pronto, foi uma tentativa. Poderia ter-me resguardado um pouquinho mais entre os 30 e os 40 quilómetros, mas manter o ritmo não estava fácil. Mas está feito e bem feito", reconheceu a primeira recordista mundial dos 50 quilómetros marcha.A prova teve todos os certificados que eram exigidos para a homologação do recorde mundial, incluindo análises ao sangue e urina para controlar EPO, e a IAAF já divulgou a marca obtida pela portuguesa Inês Henriques para os restantes organismos.A atleta do Clube de Natação de Rio Maior demonstrou vontade de tentar baixar a marca alcançada por si no domingo, ainda não sabe quando, dado que terá agora que descansar, e acredita na possibilidade de concluir os 50 quilómetros marcha "perto das quatro horas"."Não sei quando, mas se me perguntarem se vou tentar bater o recorde digo já que sim, que tenho ambição de o baixar e de o aproximar das quatro horas, que acho ser possível. Mas tenho ainda que recuperar do desgaste", disse.A atleta desafia as marchadoras mais experientes, não as que se estão a iniciar na disciplina, a seguirem-lhe o exemplo e a tentarem alargar a quilometragem das suas provas para os 50 quilómetros, que era, até ao início do ano, a única disciplina sem correspondência no sector feminino."Desafio as atletas que gostam do que fazem, e de desafios, a experimentarem os 50 quilómetros. Com paciência e treino árduo", disse Inês Henriques, acrescentando que a sua preparação para atacar o recorde "foi dura, mas feita com muita alegria e satisfação".A atleta recordou que, antes da prova, lhe perguntaram se iria continuar a tentar o recorde caso o não conseguisse estabelecer, ao que respondeu que tal não era hipótese, pois iria conseguir."Foi aquela coisa de eu querer ser a primeira mulher a ter o recorde do mundo. O resto foi tudo mais fácil, foi tudo feito com muita determinação", disse ainda Inês Henriques, que irá ter agora duas semanas de descanso ativo para recuperar do desgaste.Depois, irá até à Serra Nevada, aumentar a carga de treinos gradualmente, ao que se seguirá o regresso a casa para participar nos campeonatos de Portugal, ainda em ritmo de treino, dado se desconhecer ainda os critérios para os Mundiais."Depois, vou ao México fazer duas competições e volto para estar bem em Rio Maior, perante o meu público", concluiu Inês Henriques, que conta três participações olímpicas, a última das quais no Rio2016, onde alcançou o 12.º posto nos 20 km marcha.No currículo conta ainda um sétimo posto nos Mundiais de 2007 e um nono nos Europeus de 2010, sempre na distância dos 20 km.