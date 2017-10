Continuar a ler

"Em Londres fiquei logo com essa noção de que brevemente elas queriam ficar com o meu recorde. E eu estarei na China para defender a minha marca", garantiu a Record a marchadora de Rio Maior, de 37 anos.



O anúncio recente da IAAF em validar a inclusão dos 50 km marcha no Mundial por equipas é visto com bons olhos por parte de Inês Henriques: "É um sinal de grande reconhecimento. E deixa antever que vários países irão à China. Será interessante de ver quantas atletas irão estar presentes", frisou.



Na opinião de Inês Henriques, a China vai ter uma presença expressiva. "Elas não brincam e já chega de experiências. Como competem em casa vai ser muito mais difícil", garantiu.



Por agora, ainda não se sabem mais pormenores sobre a prova.



À espera do Europeu



Está decidido, Inês Henriques vai defender o seu recorde mundial dos 50 km marcha no Campeonato do Mundo por equipas, que irá ter lugar em Taicang, China, a 5 e 6 de maio de 2018. Será a sua primeira prova de 50 km desde que conquistou, a 13 de agosto deste ano, o título de campeã do Mundo em Londres com o máximo de 4:05.56 horas.Nesse dia, Inês Henriques ficou a conhecer que as atletas chinesas, que ocuparam os segundo e terceiro lugares no pódio, não iriam perder a oportunidade de querer destronar a marchadora portuguesa da lista dos recordes mundiais, agora devidamente reconhecido pela federação internacional (IAAF).

Autor: Norberto Santos