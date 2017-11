Continuar a ler

A vitória, em 25.49 minutos, foi destacadíssima, deixando a individual Ercília Machado a 35 segundos. O pódio ficou completado com outra sportinguista, Susana Godinho.



Mais cerrada foi a vitória em masculinos, com Mbengani a concluir em 28.01, contra 28.09 do seu colega de equipa André Pereira e 28.24 do sportinguista André Pereira.



Mbengani volta a triunfar num percurso em que já foi primeiro em 2015.



A prova servia de seleção para os juniores e os vencedores das respetivas provas foram o benfiquista Isaac Nader, que se manterá como júnior ainda em 2018, e a sportinguista Rita Ribeiro. Na prova feminina, Lia Lemos, ainda juvenil esta época e na próxima, foi segunda. A vitória, em 25.49 minutos, foi destacadíssima, deixando a individual Ercília Machado a 35 segundos. O pódio ficou completado com outra sportinguista, Susana Godinho.Mais cerrada foi a vitória em masculinos, com Mbengani a concluir em 28.01, contra 28.09 do seu colega de equipa André Pereira e 28.24 do sportinguista André Pereira.Mbengani volta a triunfar num percurso em que já foi primeiro em 2015.A prova servia de seleção para os juniores e os vencedores das respetivas provas foram o benfiquista Isaac Nader, que se manterá como júnior ainda em 2018, e a sportinguista Rita Ribeiro. Na prova feminina, Lia Lemos, ainda juvenil esta época e na próxima, foi segunda.

Inês Monteiro, do Sporting, e Eduardo Mbengani, do Benfica, foram os vencedores do Crosse de Torres Vedras, prova que também serviu de seleção para os Europeus de corta-mato nos escalões jovens.A veterana Inês Monteiro, este ano de regresso ao Sporting, repetiu o triunfo do ano passado e chega ao tri em Torres Vedras, marcando desde já a sua candidatura para o Campeonato da Europa do próximo mês, na Eslováquia.

Autor: Lusa