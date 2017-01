A atleta portuguesa Inês Monteiro foi este domingo terceira classificada no Crosse Internacional de Itálica, em Espanha, numa prova ganha pela etíope Senbere Teferi.A africana completou os 8.265 metros em 25.52 minutos, menos 13 segundos do que a segunda classificada, Ruth Jebet, atleta de origem queniana que representa o Bahrein, enquanto Inês Monteiro chegou mais distanciada, com o tempo de 27.29.Na corrida masculina, com 11.075 metros, Aweke Ayalew, etíope de origem e também ao serviço do Bahrein, venceu em 31.36. O eritreu Teklemariam Medhin (31.42) e o etíope Tafese Seboka (31.44) completaram o pódio.

Autor: Lusa