A queniana é detentora de cinco melhores marcas mundiais em atletismo de estrada, nos cinco, 10, 15 e 20 quilómetros, bem como na meia-maratona.



"Foi a primeira vez que corri em Valência, apreciei muito, o tempo estava perfeito e o percurso ideal para correr rápido", disse no final Jepkosgei, que em dezembro fará 24 anos.



Em masculinos, a vitória na meia-maratona pertenceu a Abraham Cheroben, do Bahrein, com 59.11 minutos, sendo a terceira vez, em quatro presenças, que o atleta vence em Valência.



A queniana Joyciline Jepkosgei venceu este domingo a meia-maratona de Valência, em Espanha, e estabeleceu um novo recorde do mundo na distância, com 1:04.51 horas.Jepkosgei melhorou um anterior recorde que lhe pertencia, com mais um segundo (1:04.52), e que tinha alcançado em abril, em Praga.

Autor: Lusa