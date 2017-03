Continuar a ler

Jéssica Augusto acabou por juntar "o útil ao agradável", conseguindo a vitória individual e coletiva.



Para o futuro, as forças já estão apontadas para a maratona de Hamburgo, na Alemanha, a 23 de abril, onde o objetivo é bater o seu recorde pessoal.



"Neste momento, sou cabeça de cartaz da prova", notou, mostrando confiança em alcançar o pódio nessa competição.



Jéssica Augusto conquistou o título feminino, com a marca de 34.29 minutos, conseguindo uma margem de mais de 30 segundos para a segunda classificada, Salomé Rocha. Jéssica Augusto acabou por juntar "o útil ao agradável", conseguindo a vitória individual e coletiva.Para o futuro, as forças já estão apontadas para a maratona de Hamburgo, na Alemanha, a 23 de abril, onde o objetivo é bater o seu recorde pessoal."Neste momento, sou cabeça de cartaz da prova", notou, mostrando confiança em alcançar o pódio nessa competição.Jéssica Augusto conquistou o título feminino, com a marca de 34.29 minutos, conseguindo uma margem de mais de 30 segundos para a segunda classificada, Salomé Rocha.

A atleta do Sporting Jéssica Augusto teve este domingo um "regresso em grande" ao corta-mato, sagrando-se campeã nacional, e aponta já "as forças" para a maratona de Hamburgo, em abril, onde quer bater o recorde pessoal."Foi um regresso em grande, com uma vitória", realçou a atleta à agência Lusa, sublinhando que o objetivo para o campeonato nacional de corta-mato era "ajudar a equipa a ser campeã".

Autor: Lusa