Esta foi a quarta vitória consecutiva de Kiplagat na meia maratona de Barcelona, numa edição que contou com 17.859 atletas (5.454 na corrida feminina).O segundo lugar do pódio em Barcelona foi ocupado pela etíope Kuma Dibaba, com o tempo de 1:09.49.O novo recorde mundial da 'meia' tinha sido alcançado por Jepchirchir na meia marataona de Ras El Kaimah, nos Emirados Árabes Unidos, retirando três segundos à marca de Kiplagat, que resistia desde 15 de fevereiro de 2015.Nessa corrida, Jepchirchir bateu também o recorde mundial dos 20 quilómetros, com o tempo de 1:01.40 horas.Em masculinos, a vitória foi também para um atleta queniano, Leonard Langat Kipchoeg, cronometrado com o tempo de 1:00.52 horas, seguido dos compatriotas Meshsak Koech (1:00.54) e Joel Kimure (1:00.59).