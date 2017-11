Continuar a ler

Depois de recuperar, começou logo a preparação para a corrida da 'Big Apple', entre Statten Allen e o Central Park. Ainda sem estar ao nível do seu recorde pessoal (2:24.25), Jéssica aponta para um tempo abaixo das 2:28.00, 'resolvendo' desde já a questão dos mínimos para os Europeus de 2018.Jéssica fez a viagem para Nova Iorque na quarta-feira e já tem treinado no Central Park, onde é evidente um acréscimo de segurança, depois do atentado de terça-feira na baixa de Manhattan."Vou correr ao meu ritmo, sem pressão", assume a fundista lusa, que ainda em 2014 fez o seu melhor, na maratona de Londres, antes da pausa para maternidade.A grande favorita para domingo é, mais uma vez, Mary Keitany, que procura o tetra nas avenidas de Nova Iorque. A queniana, atual rainha da maratona, tem um impressionante recorde pessoal de 2:17.01, este ano em Londres.Não correrá tão rápida em Nova Iorque, porque o percurso não é propício, mas promete o recorde do percurso, de 2:22.31 (da queniana Margaret Okayo, em 2003).Se há alguém que lhe parece poder fazer frente é outra queniana, Edna Kiplagat, dupla campeã mundial e este ano vencedora em Boston. Também esteve nos Mundiais (foi segunda), pelo que avança para a terceira maratona em um ano.Kiplagat tem um recorde pessoal de 2:19.50, há três anos, em Londres.Entre as atletas de elite estão também a norte-americana Shalane Flanagan e as etíopes Buzunesh Deba e Mamitu Daska.Nos homens, o eriteu Ghirmay Ghebreslassie defende o título, ante uma concorrência 'feroz'. O campeão do mundo de 2015, com um recorde de 2:07.46, terá de superar os melhores quenianos.Wilson Kipsang, vencedor em Nova Iorque em 2014, é um deles. Tem um recorde pessoal de 2:03.13 no ano passado, em Berlim. Em setembro, no entanto, falhou em Berlim, procurando agora terminar em Nova Iorque e redimir a época.Lemi Berhanu (2:04.33) e Lelisa Desisa comandam a 'armada' etíope. Berhanu reforçou o seu prestígio depois de ganhar este ano em Boston, enquanto Desisa é um recorrente 'top-3' tanto em Nova Iorque como Boston.