A Corrida do Montepio registou 4.205 concorrentes classificados nos 10 km e teve em Hugo Ganchas, do Benfica, e Jéssica Augusto, do Sporting, os vencedores absolutos.

O benfiquista, que já fora 2.º em 2016, andou quase toda a prova na companhia dos jovens João Bertolo e Humberto Francês, do Maratona, e conseguiu destacar-se nos metros finais, para triunfar com 31.33 minutos. Bertolo foi 2º (31.47) e Humberto Francês 3º (31.53).

"Depois de ter sido 2º, o meu objetivo era ganhar. Consegui e isso dá-me motivação para lutar pelo próximo objetivo, que é ser selecionado para o Europeu de corta-mato", disse Hugo Ganchas. Sem estes objetivos em mente, mas com a participação na maratona de Nova Iorque já agendada para daqui a cerca de 15 dias, Jéssica Augusto não teve adversárias à altura. "Felizmente tinha aqui um companheiro de treino que me ajudou no ritmo". Esta prova assumiu uma importância maior, "pois destinava-se a verificar a minha forma e o ritmo para correr a maratona. Felizmente, a preparação tem-me corrido bem, apesar de dura, e espero chegar à maratona em boa forma", sublinhou Jéssica. Bem mais para trás chegaram Vera Nunes, do Benfica, e Cláudia Pereira, do GFD Running, que completaram o pódio feminino. Esta prova também contou com a finalista olímpica Ana Cabecinha. "Foi uma corrida descontraída", adiantou. Foram angariados 43 mil euros (inscrições), valor entregue à Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA), que, em parceria com a Câmara de Lisboa e o Ministério da Defesa, está a desenvolver o Projeto Quinta das Camélias – Residências Assistidas.

Autor: António Manuel Fernandes