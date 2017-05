Depois da vitória na maratona de Hamburgo, Jéssica Augusto regressa à competição no próximo sábado e às provas de pista, tendo em vista o mínimo nos 10.000 metros para o Campeonato do Mundo, em Londres (4 a 13 de agosto).

Em princípio, a fundista do Sporting não terá muitos problemas em fazer menos que os 32.15 minutos, exigidos pela federação portuguesa.

Continuar a ler

Jéssica tem dominado em toda a linha esta temporada, sagrando-se campeã nacional de estrada e de corta-mato.

A incursão nos 10.000 metros já estava prevista, até para evitar algum desgaste, e a única preocupação da pupila de Nogueira da Costa é fazer os mínimos.

Esta prova londrina contará com a presença de Catarina Ribeiro, que nesta temporada se estreou na maratona e que quer ir ao Mundial nos 10.000 metros, competição onde tem como melhor registo pessoal 32.27,88 minutos. Carla Salomé Rocha, ainda a recuperar da estreia na maratona, não vai competir no meeting londrino que em masculinos terá a presença de Samuel Barata, do Benfica.

Sara em Viena

Por seu lado, Sara Moreira participa domingo numa prova de estrada em Viena, Áustria, denominada Corrida da Mulher.