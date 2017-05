Continuar a ler

Já antes se tinha destacado, nesta Taça da Europa, Ana Cabecinha, segunda nos 20 km femininos (a melhor prestação lusa de sempre, igualando Susana Feitor), enquanto que Pedro Isidro também fez mínimos para os Mundiais, mas nos 50 km.



Pela negativa fica a invulgar desclassificação de Inês Henriques, nos 20 km. A atleta já tinha mínimos para os Mundiais, pelo que acompanhará Ana Cabecinha na capital inglesa.



João Vieira, atleta de longo historial e já por duas vezes medalhado em Europeus, ainda só tinha este ano 1:23.46, quando se sagrou mais uma vez campeão nacional. Com a marca de hoje, assegura sexta participação em Mundiais.



Na mesma prova, Miguel Carvalho, de 24 anos, confirmou a grande progressão dos anos mais recentes e ficou muito perto do mínimo - faltou meio minuto. Terminou em 22.º, com 1:23.31.



Nos escalões mais jovens, em 10 km, houve dois mínimos para os Europeus sub-20, em femininos: Inês Reis foi oitava, com 48.48, e Carolina Costa a 10.ª (49.15).



A participação portuguesa na Taça da Europa de marcha fechou com o 14.º lugar de João Vieira nos 20 km, com mínimos para os Campeonatos do Mundo.Em Podebrady, na República Checa, o veterano marchador português (41 anos) conseguiu terminar em 1:22.42 horas, 18 segundos abaixo da marca de acesso para os Mundiais de Londres.

Autor: Lusa