Continuar a ler

Um dia após o fecho das inscrições, os organizadores da prova revelaram que vão participar 366 atletas em representação de 53 clubes campeões nacionais (femininos, masculinos, seniores e sub20) de 25 países europeus."Vão estar em competição os melhores", frisou Jorge Vieira, salientando que a representação nacional estará a cargo das equipas do Benfica e do Sporting: "Estou certo que os atletas portugueses vão fazer boa figura. E fazer boa figura é ganhar", reforçou.Após a decisão da Associação Europeia de Atletismo de atribuir a Mira a organização da prova, a autarquia apresentou uma candidatura aos fundos do programa de qualificação turística Valorizar, destinada a suportar em 90 por cento os custos da competição, estimados em 30 mil euros.A candidatura tem o apoio da Turismo Centro e do Turismo de Portugal "devido ao impacto que a prova terá dentro e fora de Portugal", referiu o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida.O autarca lembrou que um primeiro sinal desse impacto é a presença em Mira durante diversos dias de mais de 500 visitantes (entre atletas e staff técnico), que esgotaram a lotação de sete hotéis em Mira e concelhos vizinhos."A importância deste evento vai muito além da área geográfica do concelho", frisou o autarca, acrescentando que "são eventos como estes que ajudam a repor a normalidade num concelho que foi fortemente abalado pelos incêndios".Em 15 de outubro de 2017, as chamas atingiram mais de 60 por cento da área do concelho, provocando mais de 30 milhões de euros de prejuízos em residências de primeira habitação, complexos agrícolas e empresas, deixando uma dúzia de famílias desalojadas. Ao contrário do que aconteceu em outros concelhos da região Centro não houve vítimas mortais.Raul Almeida revelou ainda que já estão concluídas as obras de beneficiação da pista de 1.750 metros da Praia de Mira, que foi oficialmente inaugurada em 2016, durante o campeonato nacional de corta-mato.A estrutura representou para o município um investimento de 60 mil euros, tendo o seu traçado levado em conta as sugestões dos atletas internacionais que têm escolhido a Praia de Mira para os estágios habituais antes das grandes competições, como é o caso de Jéssica Augusto, Dulce Félix, Salomé Rocha, Rui Pinto, Nelson Cruz e Licínio Pimentel, que é natural de Mira.