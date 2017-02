Continuar a ler

Já o prémio para equipa do ano, para o qual estava nomeada a Seleção Nacional de futebol, que se sagrou campeã no Euro'2016 em França, acabou por ir para os norte-americanos Chicago Cubs, que venceram a World Series de basebol depois de um jejum de 108 anos desde a sua última vitória na competição. O galardão foi recebido pelo dono da equipa, Tom Ricketts, e entre pelo antigo atleta e campeão olímpico Edwin Moses.A gala dos Prémios Laureus, que decorreu no Sporting Club Monte Carlo, no Mónaco, consagrou ainda a ginasta norte-americana e quádrupla campeã olímpica Simone Biles como desportista feminina do ano, o nadador Michael Phelps com o troféu de regresso do ano e Rachel Atherton como desportista de ação do ano.O campeão do mundo de Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg, conquistou o prémio revelação, enquanto a equipa de futebol do Leicester City - surpreendente vencedor da Premier League em 2016 - recebeu um prémio especial, de espírito do desporto.A comitiva de dez atletas refugiados nos Jogos Olímpicos Rio'2016 foi consagrada como inspiração desportiva, enquanto a campeã paralímpica italiana Beatrice Vio conquistou o galardão de desportista com deficiência do ano. O prémio para o momento do ano foi para a equipa de futebol sub-12 do Barcelona, que consolou os rivais japoneses após uma vitória dos catalães, e ao projeto Waves for Change pela utilização do desporto para alterações sociais.