A seleção só será divulgada na terça-feira e é provável que nem todos sejam convocados. As dúvidas prendem-se com Diogo Antunes, que tem estado lesionado, e também com Marcos Chuva, que no nacional de clubes se apresentou a um nível muito distante da marca com que conseguiu os mínimos.

Lecabela Quaresma vai competir no pentatlo dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, que se disputam no próximo fim de semana em Belgrado, ao ser confirmada como a quinta do ranking continental do ano.A prova do pentatlo em Belgrado é feita por convite, com a EAA a guardar primeiro oito vagas paras as melhores do heptatlo de 2016, a que se juntam as oito mais pontuadas no pentatlo, esta época, lugar a portuguesa claramente alcançou.

