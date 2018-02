Portugal terá, afinal, oito atletas no Mundial de pista coberta em Birmingham, de 1 a 3 de março, pois ontem incluiu Lecabela Quaresma na equipa, para participar no pentatlo, por via do convite direto da Federação Internacional (IAAF).A atleta do Juventude Vidigalense, que esta época foi 4ª numa competição em Madrid, somando 4320 pontos – que a deixam na 22.ª posição do ranking anual –, participou depois nos Campeonatos de Portugal, onde estava a fazer uma boa competição, mas três nulos no salto em comprimento impediram-na de finalizar a prova e conseguir melhorar essa marca.Lecabela Quaresma, que tem como recorde pessoal 4473 pontos – obtido em Bordéus, no ano passado –, é treinada por Mário Aníbal e no ano passado foi 7.ª no Europeu de pista coberta, antes de do Mundial de Londres, onde foi 22.ª no heptatlo.

Autor: António Manuel Fernandes