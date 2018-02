Continuar a ler

Nas 36 edições disputadas, o Maratona triunfou 10 vezes e o Sp. Braga sete, mas nos últimos três anos, o vencedor foi o clube turco Uskudar Beledye. Sem a vencedora dos três últimos anos, Irene Cheptai, as turcas têm em Esma Aydemir (3ª/2017) e Oslem Kaya (5ª/2017, 2ª/2016), as melhores atletas para Mira.Também as espanholas do Bilbau, com Trihas Gebre (2ª/ 2016 e 2017), e a romena Ancuta Bobocel (6ª/2017), têm aspirações ao triunfo europeus.Quanto à competição masculina, que já se realizou em 54 ocasiões, os portugueses conseguiram vencer 21 vezes em 41 presenças, sendo os triunfos repartidos por Sporting (14), Maratona (6) e Conforlimpa (1).Depois de reinar até 1998, o Sporting esteve ausente, regressando no ano passado e logo com um 2º lugar! Este ano, mais reforçado, tem em Rui Pedro Silva, Licínio Pimentel, Alberto Paulo, Bruno Albuquerque e Rui Teixeira, e no reforço queniano Davis Kiplangat – candidato ao triunfo individual –, uma formação mais forte para lutar pelo pódio, em competição direta com os espanhóis do Atletismo Bikila, que têm em Ayad Lamdassem, três vezes vencedor da prova, e 3º no ano passado, o nome mais forte, e os turcos do Istambul BBSK, atual campeão, que apostam em Ramazan Ozdemir (4º em 2017) e Bekir Karayel (1º em 2016).Já os juniores masculinos do Benfica triunfaram em 2012 e 2013, sendo que em femininos, estreia-se o Sporting.