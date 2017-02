Continuar a ler

"Já tinha sentido uma dor na semana passada, mas estava controlada e hoje [este sábado] ia a 'esticar a corda' e fiquei muito pior", explicou Marcos Chuva, que ainda efetuou o primeiro ensaio, com um salto de 6,54 metros.



No sábado passado, Marcos Chuva venceu a prova de salto em comprimento dos Campeonatos de Portugal de pista coberta, com a marca de 7,91 metros, alcançando os mínimos para os Europeus, que se realizam em Belgrado, em março.



Nesse dia, o atleta do Benfica revalidou o título nacional, que tinha conquistado em 2016 com 7,72 metros.



"Espero que esta lesão não me afaste dos Europeus. A minha saída da prova foi para não colocar em causa a Taça dos Clubes Europeus, uma vez que temos a expectativa de ir ao pódio", disse o atleta. "Já tinha sentido uma dor na semana passada, mas estava controlada e hoje [este sábado] ia a 'esticar a corda' e fiquei muito pior", explicou Marcos Chuva, que ainda efetuou o primeiro ensaio, com um salto de 6,54 metros.No sábado passado, Marcos Chuva venceu a prova de salto em comprimento dos Campeonatos de Portugal de pista coberta, com a marca de 7,91 metros, alcançando os mínimos para os Europeus, que se realizam em Belgrado, em março.Nesse dia, o atleta do Benfica revalidou o título nacional, que tinha conquistado em 2016 com 7,72 metros."Espero que esta lesão não me afaste dos Europeus. A minha saída da prova foi para não colocar em causa a Taça dos Clubes Europeus, uma vez que temos a expectativa de ir ao pódio", disse o atleta.

Marcos Chuva, do Benfica, abandonou este sábado a prova do salto em comprimento no Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta, que decorre em Pombal, após ressentir-se de uma lesão.Em declarações aos jornalistas, o atleta explicou que sentiu uma dor no adutor da perna direita e que, por isso, o clube o obrigou a abandonar a prova, ganha por Nélson Évora, do Sporting, que saltou 7,32 metros.

Autor: Lusa