Foi na nave coberta do Centro de Alto Rendimento do Jamor, ou "na oficina do atletismo", como lhe chama o presidente da Federação, Jorge Vieira, que foi apresentada ontem a primeira edição da Liga Allianz Running by Record, numa sessão que contou com a presença das três entidades envolvidas no projeto – Record, a Allianz e a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) –, e ainda do Governo, através João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto. "Um dos aspetos mais interessantes é o facto de esta Liga percorrer os 18 distritos", elogiou o governante. "As provas desportivas não podem disputar-se apenas nos grandes centros urbanos."

Já António Magalhães não tem dúvidas que esta competição é a prova que "Record é muito mais do que um jornal": "É o tiro de partida formal para um projeto que faz todo o sentido para nós, por várias razões: promove a atividade desportiva; é uma competição transversal e para todas as idades, que para além da componente lúdica tem caráter competitivo, e é um conceito moderno", confessou o diretor do nosso jornal, reforçando ainda a importância deste tipo de eventos. "Temos como propósito fazer jornalismo, mas há muito tempo que ultrapassámos essa dimensão."

A Allianz é um parceiro fundamental nesta iniciativa e Gonçalo Melo explicou por que razão a seguradora abraçou esta ideia. "Gostamos de desafiar as pessoas a superarem-se e irem mais à frente, e o desporto é fundamental para isso. Estamos no futebol, no surf, no golfe e até no paralimpismo. Queremos promover a vida saudável e o desporto. Este desafio e parceria vai criar um conceito um pouco diferente", assumiu o diretor de Market Management, Comunicação e Bancassurance da seguradora em Portugal. A Liga Allianz Running by Record mereceu ainda fortes elogios de Jorge Vieira, presidente da FPA, que espera encontrar em alguma das 18 corridas da competição um novo talento. "A quantidade traz qualidade mas a qualidade também traz quantidade. Carlos Lopes e Fernanda Ribeiro são dois exemplos disso", lembrou, referindo-se aos dois ex-atletas que estiveram presentes na apresentação. Golfe e futebol no Fun Park Um dos principais pontos de interesse de cada uma das 18 corridas que compõem a Liga Allianz Running by Record é o Fun Park, uma área de lazer que contará com uma zona de massagens, um palco para aquecimento, alongamentos e dança. Além de diversos espaços onde quer os atletas, quer as famílias poderão praticar outras modalidades, como golfe, futebol e até mesmo o ciclismo, através de bicicletas estáticas que poderão servir igualmente para que os atletas possam recuperar no final da prova. Site onde pode seguir tudo Esta nova Liga tem ainda a particularidade de contar com uma plataforma online própria, na qual os atletas poderão não só inscrever-se em cada corrida que desejem, como também acompanhar todos os resultados e classificações das 18 provas, que contarão, cada uma, com uma espécie de ‘microsite’, onde cada um dos participantes poderá ainda consultar galerias multimédia, com fotos e vídeos dos melhores momentos de todas as competições.





Autor: José Morgado