Fernanda Ribeiro, que dá nome à 14ª prova da Liga, na Maia, destaca a componente de lazer desta iniciativa. "Tudo o que seja para melhorar o atletismo é bom, e é este o caso. Não apareço por aparecer e se estou aqui a dar a minha imagem é porque acredito. Acho que a parte de lazer é engraçada e importante. Muitas vezes os pais e as mães vão correr e podem ficar os filhos a brincar no Fun Park, à espera que cheguem os familiares", lembrou a campeã olímpica, que tem as suas reservas em relação à importância que esta Liga poderá ter para a alta competição. "Tanto pode ser bom como mau. Se calhar não será aqui que vai aparecer um grande talento, mas sim numa competição mais a sério..."Para Fernanda Ribeiro, um dos principais problemas atuais do atletismo português é não existirem as pequenas corridas no Interior, onde em tempos se encontravam muitos dos talentos do meio-fundo e fundo, como... a própria. "Antigamente havia muitas corridas nas aldeias, onde muitos atletas começavam. Diz-se que os miúdos de hoje não correm, mas não é verdade nessas terras", confessou, antes de lembrar os tempos em que começou. "Perdi a minha 1.ª corrida e depois ganhei mais de 40 seguidas. Foi assim que comecei.""Este é mais um passo para a afirmação da nossa marca e simultaneamente o primeiro para um projeto que vai pôr o país a correr", diretor de"Poderíamos apoiar uma grande maratona, mas achámos que era muito relevante trazer uma oferta alargada e desafiar os portugueses de todos os distritos a irem correr", diretor de Market Management, Comunicação e Bancassurance da Allianz Portugal"Queremos que todos os atletas que correm várias provas ao longo do ano se filiem na nossa Federação", presidente da Federação Portuguesa de Atletismo"Quero dar o meu reconhecimento a esta iniciativa, que no fundo promove a atividade física e estilos de vida saudáveis", secretário de Estado da Juventude e do Desporto