A próxima prova está marcada para o próximo dia 26 na Guarda.



Autor: Luís Mósca









José Gaspar (Odimarq) foi o grande vencedor, este domingo, da primeira prova da Liga Allianz Running by Record, prova de 10 quilómetros, com um tempo de 32'08. Patrícia Serafim, do Beja Atlético Clube, venceu em femininos em 32'21. Nas camadas jovens, o domínio do Reboleira Damaia foi total. Em equipas, vitória para a Odimarq, seguida pelo Vitória Futebol Clube e pelo Marinha.Numa prova que contou com 1.300 atletas (400 na prova principal), o vento foi o mais forte adversário, mas nem isso impediu um ambiente de boa disposição entre todos os participantes.