Arranca hoje, a partir das 10 horas, em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, a primeira prova da Liga Allianz Running by Record, uma prova de 10 quilómetros, certificada, que tem como recordistas do percurso os atletas Marco Morgado (29.48 minutos, em 2011) e a lituana Zivile Balciunaite (34.40 minutos, em 2010).

Mais de um milhar de pessoas, desde infantis a veteranos, estarão hoje na cidade alentejana para participar nas provas jovens, corrida para todos e o Grande Prémio. Um evento que será, certamente, uma grande festa.





Autor: António Manuel Fernandes