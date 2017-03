A Liga Allianz Running by Record começa domingo (10h00) com o Grande Prémio Cidade de Montemor-o-Novo, a primeira das 18 provas de todo o país que fazem parte desta iniciativa. Tendo o seu início em 2000, esta prova começou com a distância de 7,5 km, alterando em 2006 para os atuais 10 km.

A edição deste ano é vista pelos seus organizadores de uma forma muito pragmática: "Temos a noção de que estamos a colocar a primeira pedra para uma nova etapa na vida do Grande Prémio", diz-nos Joaquim Batalha, membro da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Montemor-o-Novo, cuja secção de atletismo assume a organização do evento, com forte apoio da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e da União das Juntas de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras. Crente na maior visibilidade que a prova vai ter, o dirigente destaca a forte animação que terá a iniciativa.





"Sempre tivemos alguma participação nos escalões mais jovens – mais de uma centena -, e tem aumentado até a procura na região pela prática do desporto. Teremos também uma prova aberta, ‘Corrida para Todos’, de 3 km, em que se pode caminhar ou correr, e que este ano tem 900 inscritos", adianta Joaquim Batalha, salientando o papel da prova "no aumento de praticantes na secção". "Para além de participarmos em muitas provas no distrito ainda participamos em muitas no plano nacional." "Sempre tivemos alguma participação nos escalões mais jovens – mais de uma centena -, e tem aumentado até a procura na região pela prática do desporto. Teremos também uma prova aberta, ‘Corrida para Todos’, de 3 km, em que se pode caminhar ou correr, e que este ano tem 900 inscritos", adianta Joaquim Batalha, salientando o papel da prova "no aumento de praticantes na secção". "Para além de participarmos em muitas provas no distrito ainda participamos em muitas no plano nacional." Por isso acredita que o papel de toda a região, "além do poder autárquico também há algumas empresas a apoiar", é decisivo na afirmação de Montemor-o-Novo no panorama da corrida em Portugal. Artesanato local em destaque A prova principal, de 10 km, tem mais de 300 inscritos e prémios monetários para os melhores, para além de produtos da região (caixa em madeira pintada à mão com garrafa de vinho aos primeiros; prato em barro para o pódio dos escalões; saco com camisola técnica e garrafa de vinho para todos os atletas chegados à meta). Neste percurso seletivo, apenas um homem venceu duas vezes, José da Luz, enquanto em femininos Cláudia Pereira vai em três triunfos consecutivos.

Autor: António Manuel Fernandes