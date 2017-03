A Liga Allianz Running Record foi apresentada esta quarta-feira na nave coberta do Centro de Alto Rendimento do Jamor, com a presença de representantes de todas as entidades envolvidas e de dois dos quatro medalhados de ouro da história do olimpismo português: Carlos Lopes e Fernanda Ribeiro.Numa cerimónia conduzida pelo jornalista David Novo, António Magalhães, diretor de 'Record', Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Gonçalo Melo, diretor de Market Management, Comunicação e Bancassurance da Allianz Portugal, e João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, falaram sobre a iniciativa [ver vídeos abaixo], posteriormente elogiada por Lopes e Ribeiro.

Autor: José Morgado