Mais de 1.300 atletas encheram ontem as ruas de Montemor-o-Novo no arranque da Liga Allianz Running Record, que visitará 18 cidades do país até ao final do ano. Uma festa cheia de entusiasmo, com uma zona de diversão e mostra de artesanato regional no parque desportivo da cidade alentejana. A prova despertou enorme interesse, até da autarca local, Hortênsia Menino, que participou na caminhada e mostrou-se feliz pelo impacto que o evento teve. "É uma iniciativa que esperamos repetir", garantiu a edil. Além dos prémios monetários, cerca de 3.500 euros distribuídos pelos vencedores individuais e coletivos, a organização ofereceu ainda uma garrafa de vinho regional e pratos com pinturas alusivas à região.

Quanto à competição propriamente dita, na prova principal – 10 km de estrada com passagem pelas principais artérias da cidade –, o primeiro a cortar a meta foi José Gaspar, da Odimarq (Odivelas), superando na parte final Carlos Silva, da Reboleira. "Foi uma prova complicada, o percurso é difícil. Para o ano cá estarei e na Guarda, próxima prova da Liga Allianz Running Record, vou tentar lá estar!"

Pouco depois cortava a meta a primeira mulher, Patrícia Serafim. "De início foi duro, o vento empatou um pouco. Vou tentar encaixar esta prova no meu calendário porque gostei", contou a atleta do Beja AC. João Aleixo, diretor adjunto de marketing da Cofina, mostrou-se "muito satisfeito com este arranque" da Liga. "É a primeira de 18 provas, em distritos diferentes. A ideia é pôr o país a correr. A parte social tem uma grande dimensão nestas provas e esse lado é, de facto, também importante. Mas sem perder obviamente o lado competitivo". Gonçalo Melo, diretor da Alianz, promete participar nas próximas provas. "A corrida é atualmente dos melhores hobbies no país", constatou.

Autores: Luís Mósca