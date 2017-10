A Corrida Fernanda Ribeiro, que vai para a 4ª edição, promete continuar a crescer calma mas seguramente, e quem o afirma é mesmo a campeã olímpica e multicampeã mundial e europeia, Fernanda Ribeiro. "Dentro do possível, atendendo à proliferação de corridas pelo país, e particularmente com a meia-maratona de Ovar, estamos dentro das nossas expectativas", refere a Record, recordando a génese desta iniciativa, "pois não havia nenhuma corrida na Maia". "E como sempre fiz aqui a minha base de treino, achei por bem dinamizar essa vertente", acrescentou.

Fernanda é a face visível de um projeto mais vasto, que integra a Academia Fernanda Ribeiro. "Foi a vertente que iniciámos em primeiro lugar, depois veio a corrida, que tem agora a 4ª edição, seguindo-se o meeting de pista, que pretendemos agora levar para o mês de junho, no próximo ano."

Com alguma resignação, mas mostrando forte determinação no futuro, a campeã olímpica está a "aprender a ser dirigente". "É tudo um pouco mais difícil para quem fez uma longa carreira como atleta, ainda por cima muito certinha, a cumprir os planos determinados. Agora as responsabilidades e tarefas são muito diferentes e, apesar de termos conhecido algumas portas abertas, a verdade é que o meu feitio, de não pedir nada a ninguém, está a entravar algumas situações. Mas este é um processo em que estou a aprender, ou melhor, a treinar", refere, sorrindo.

No entanto, no reverso da medalha existe o reconhecimento de quem começa a abraçar o projeto. "Tenho tido a felicidade de ter um grupo reduzido, mas muito dedicado, que permite abraçar estas coisas", reconhece, adiantando que a parceria com a Liga Allianz Running Record, de que é madrinha, "também está nos primeiros passos, ainda estamos a aprender", conta, mostrando-se agradada com o facto de ainda ter ‘peso’ para conseguir convencer "uma das melhores atletas portuguesas da atualidade, Jéssica Augusto, a participar na prova", que terá o início às 10 horas.