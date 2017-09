Continuar a ler

"A parceria que temos com a New Balance proporciona alguma mais-valia na oferta aos corredores, mas este ano teremos mais coisas novas", refere o representante dos organizadores, que afirma mesmo que esta é "uma Corrida do Tejo nova!" "Pela primeira vez teremos três vagas de partida, com base nos resultados e valia de cada um dos participantes, proporcionando-lhes a possibilidade de correrem sem atropelos. Já tínhamos ‘caixas’ de partida, mas acabavam por ficar muito juntos e a experiência de corrida, principalmente nos primeiros km, não era a melhor." A segurança é, portanto, uma das preocupações para a organização que quer ainda mais na diferenciação das capacidades de cada corredor. "Teremos de apostar mais na validação das marcas que nos indicam e os próprios atletas têm de ganhar essa cultura, de estarem no grupo que é melhor para as suas capacidades. Por isso, temos também os marcadores de ritmo, voluntários que correm em ritmos predeterminados para todos verem."



Carcavelos. É ali, onde o Tejo abraça o Atlântico, que está colocada a chegada de uma das mais tradicionais corridas de estrada de Portugal e que consagra no seu nome este rio. Hoje, com partida em Algés pelas 10 horas, haverá a 37ª edição da Corrida do Tejo, a prova de 10 km com maior participação em território nacional. Ao longo destes anos tem um total de 131.909 concorrentes registados na chegada.Este sucesso participativo, segundo Filipe Leão, da organização da prova, a cargo da Câmara de Oeiras, deve-se "a ter um percurso magnífico, na marginal, que todos os anos é elogiado, quer pelos concorrentes que têm participado mais vezes quer pelos que se estreiam". Por outro lado, as inovações que se vão processando em cada ano tornam a corrida menos repetitiva, apesar do percurso inalterado nas últimas edições.

Autor: António Manuel Fernandes