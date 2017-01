Continuar a ler

Este ano, a antiga campeã europeia dos 10.000 metros regressa após um 16.º lugar na Maratona do Rio'2016, onde terminou 6.35 minutos atrás de Sumgong, que fez 2:24.04 horas.A queniana terá a concorrência da compatriota Mary Keitany e Florence Kiplagat e das etíopes Aselefech Mergia e Mare Dibaba, segundo a lista do grupo de elite divulgada pela organização.Das 29 atletas do grupo de elite, cinco são etíopes e outras cinco quenianas, sendo Dulce Félix a atleta não africana com melhor tempo, seguida da australiana Lisa Weightman.