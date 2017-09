Continuar a ler

A confirmar-se a fraude, os atletas "serão seriamente punidos, incluindo com a proibição de participar na prova para sempre".Em 2016, três milhões de atletas participaram em maratonas na China, ilustrando o rápido crescimento deste desporto no país. No entanto, vários escândalos têm abalado a competiçãoEm dezembro passado, um homem morreu de ataque cardíaco durante a maratona de Xiamen, quando faltavam 4,5 quilómetros para chegar à meta, tendo sido descoberto que este corria em nome de outra pessoa. A organização desqualificou mais tarde 30 dos 18 mil participantes.Em março passado, a Associação de Atletismo da China anunciou que quem participar de maratonas sob um nome falso, ou recorrer a um substituto a meio da prova, arrisca-se a ser banido do desporto.A maratona de Pequim foi ganha no domingo pelo marroquino Salah-Eddine Bounasr, enquanto a prova feminina foi conquistada pela etíope Meselech Beyene.