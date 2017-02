O queniano Erikus Titus e a espanhola Paula González Berodia venceram este domingo da 33.ª edição da Maratona de Sevilha, que contava com 738 portugueses inscritos.Titus venceu a corrida e estabeleceu um novo recorde na prova andaluza, em 2:07.44 horas, menos dois segundos do que o etíope Tariku Kedebe, segundo classificado, enquanto o seu compatriota Kipkemboi Kipsang terminou no terceiro lugar, com o tempo de 2:08.25.No setor feminino, Paula González Berodia venceu pela segunda vez consecutiva, melhorando o seu registo pessoal, com o tempo de 2:28.56 horas. A queniana Pauline Wangui Ngigi, que liderou até ao quilómetro 35, terminou no segundo lugar, em 2:30.49, e a etíope Bekelech Diba fechou o pódio, em 2:31.47.

Autor: Lusa