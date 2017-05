Continuar a ler

Hoje, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação de cinco corridas promovidas pela RunPorto, o responsável pela organização Jorge Teixeira mostrou-se confiante em novos objetivos: "atingir os 7.500 terminadores, fazer uma grande marca, bater recordes, procurar novos valores e ajudar atletas portugueses a conseguirem mínimos para representarem Portugal em provas."Jorge Teixeira indicou que à data desta apresentação estão inscritos 5.000 participantes, 4.000 dos quais estrangeiros.Em causa está um evento que se divide entre a maratona de 42,195 quilómetros e provas de 15 e seis quilómetros, que percorrem ruas do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos.Na edição de 2016 estiveram presentes 15.000 pessoas de 58 países, 6.000 dos quais inscritos na maratona que em outubro foi distinguida com cinco estrelas pela Associação Europeia de Atletismo.Esta segunda-feira, também foi apresentada a 12.ª edição da Corrida da Mulher, prova de cinco quilómetros que se realiza no domingo no Porto e tem confirmadas as atletas Filomena Costa (ACD Jardim da Serra), que no ano passado ficou em terceiro lugar na maratona do Porto, e Salomé Rocha (individual), que terminou no domingo a maratona de Praga no sexto lugar, com o tempo de 2:27.08 horas, o oitavo melhor registo de todos os tempos de uma atleta portuguesa.Jorge Teixeira adiantou que estão inscritas 17.000 "mulheres unidas pela mesma causa" - parte das inscrições revertem a favor da luta contra o cancro da mama - e o objetivo é alcançar as 20.000.Já no dia 25 de junho realiza-se a terceira edição da Corrida S. João de Braga (12 quilómetros) e em 22 de julho a quarta edição da Corrida do Parque à Noite, no parque da cidade do Porto (oito quilómetros) com o tema "Guerra das Estrelas".Para 8 de outubro, está reservada a segunda edição da Corrida de Espinho (10 quilómetros) que também servirá de tributo a António Leitão, atleta olímpico especialista em corridas de fundo e meio-fundo que conquistou a medalha de bronze nos 5.000 metros nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984."Esta é a modalidade com mais praticantes. Mesmo não sendo federados, temos praticantes que fazem atletismo todos os dias. Há mais vida saudável com a corrida. Esta é uma modalidade de desafios", disse o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira.