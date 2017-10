Continuar a ler

Tanto quanto o nosso jornal conseguiu apurar, existe um consenso bastante alargado no que respeita à prova da maratona, que terá lugar no último dia do Campeonato da Europa, a 12 de agosto. E a principal novidade tem a ver com o facto de passar a haver um compromisso por parte do atleta. Ou seja: quem quiser correr a maratona fará unicamente essa prova no Europeu, não podendo acumular com a presença noutra distância como, por exemplo, os 10 mil metros.Desta forma pretende-se eliminar dúvidas e ter certezas em relação à maratona. Até 15 de maio ficará a saber-se a lista dos interessados. O prazo para a obtenção de mínimos decorre entre 1 de outubro de 2017 e 6 de maio de 2018.Os mínimos ainda estão a ser estudados, mas em princípio haverá duas categorias. Nos homens, quem fizer menos de 2:13.30 horas está dentro do mínimo A, sendo o mínimo B de 2:15.00 horas.Em femininos, onde tem havido por vezes mais do que três atletas a fazerem marca, provocando algumas situações mais delicadas, o mínimo A é de 2:31.30 horas e o B é de 2:32.30 horas.