Nas provas extra de 100 metros, Rafael Jorge (Benfica) foi o mais rápido, com 10,54 segundos (vento: 1,0).



Quatro clubes diferentes se sagraram campeões, nas estafetas: nos 4x100 metros, o Benfica venceu em masculinos (39,94) e o Sporting em femininos (45,35). Nos 4x400 metros, a Escola do Movimento venceu em masculinos (3.25,30) e o GRECAS em femininos (4.03,90). Nas provas extra de 100 metros, Rafael Jorge (Benfica) foi o mais rápido, com 10,54 segundos (vento: 1,0).

Marcos Chuva, do Benfica, abriu este sábado a sua época de competições ao ar livre com a marca de 8 metros exatos no salto em comprimento, em prova inserida no programa dos campeonatos de Portugal de estafetas, na Maia.O segundo melhor saltador luso de sempre fez um salto com vento regular, a +1,4 metros por segundo, para o seu melhor registo desde há três anos.

Autor: Lusa