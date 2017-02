Continuar a ler

Já a 2 de fevereiro, Marcos Chuva tinha ficado perto da qualificação para o Europeu, com o registo de 7,84 metros, que lhe deu a vitória no salto em comprimento do Troféu Chamartín de atletismo, em Espanha.Marcos Chuva revalidou o título nacional, que já tinha conquistado em 2016, então com 7,72 metros.Atrás do atleta do Benfica, ficaram Ivo Tavares, com 7,31 metros, e Danilo Almeida, com 7,14 metros."Podia ser hoje, podia ser no fim de semana que vem (Campeonato de Clubes), ou no 'meeting' de Madrid, a 24", disse Marcos Chuva, em declarações aos jornalistas, sublinhando que estava confiante de que ia atingir os mínimos para o Europeu.Segundo o atleta benfiquista, depois de ter atingido 7,48 metros no apuramento do Campeonato de Clubes e 7,84 metros no Troféu Chamartín, sabia que era possível chegar aos 7,90."É o resultado de uma equipa", frisou, referindo que teve a sensação de missão cumprida.Para o Europeu, Marcos Chuva acredita que é possível chegar à final, considerando que tem "legitimidade" para "sonhar com o melhor possível", face à sua melhor marca pessoal (8,34 metros).O Campeonato de Portugal de atletismo em pista coberta começou decorre este fim de semana, em Pombal.