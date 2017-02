Continuar a ler

Chuva, que não participa numa grande competição há quatro anos, consegue aqui a sua melhor marca desde 2014 e supera de forma clara a liderança portuguesa da época, que era de Miguel Marques, da Juventude Vidigalense, com 7,73.



Depois de ter aberto a época com 7,48, na fase de apuramento do Nacional de Clubes, volta a competir ainda este mês na fase final da mesma competição e nos Campeonatos de Portugal. Chuva, que não participa numa grande competição há quatro anos, consegue aqui a sua melhor marca desde 2014 e supera de forma clara a liderança portuguesa da época, que era de Miguel Marques, da Juventude Vidigalense, com 7,73.Depois de ter aberto a época com 7,48, na fase de apuramento do Nacional de Clubes, volta a competir ainda este mês na fase final da mesma competição e nos Campeonatos de Portugal.

Marcos Chuva foi esta quinta feira o vencedor do salto em comprimento do primeiro Troféu Chamartín, em Madrid, com a marca de 7,94 metros, muito próximo da qualificação para o campeonato da Europa.O saltador do Benfica, que tem como recorde pessoal ao ar livre 8,34, ficou a escassos seis centímetros da marca de acesso aos Europeus de Belgrado, para que já estão qualificados oito portugueses.

Autor: Lusa