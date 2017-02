Continuar a ler

Salientando que tem alcançado quase todos os seus objetivos, a jovem atleta disse que agora a sua prioridade são as provas de sub-23 no próximo fim de semana para dar mais pontos ao clube.



"Este ano ainda tenho o Europeu de juniores, em que já tenho mínimos para algumas provas, e agora é melhorar e ir à luta", referiu ainda Marisa Vaz Carvalho.



Na prova deste domingo dos 60 metros barreiras, Eva Vital ficou em segundo lugar, com 8,53 segundos, e Cristiana Cunha, da Associação Senhora do Desterro (Guarda) em terceiro, com 8,91. Salientando que tem alcançado quase todos os seus objetivos, a jovem atleta disse que agora a sua prioridade são as provas de sub-23 no próximo fim de semana para dar mais pontos ao clube."Este ano ainda tenho o Europeu de juniores, em que já tenho mínimos para algumas provas, e agora é melhorar e ir à luta", referiu ainda Marisa Vaz Carvalho.Na prova deste domingo dos 60 metros barreiras, Eva Vital ficou em segundo lugar, com 8,53 segundos, e Cristiana Cunha, da Associação Senhora do Desterro (Guarda) em terceiro, com 8,91.

Marisa Vaz Carvalho, do Benfica, igualou este domingo o recorde nacional de juniores na prova de 60 metros barreiras no Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta, que decorre em Pombal. A atleta do Benfica, de 17 anos, cumpriu a prova em 8,37 segundos, a mesma marca obtida em 2009 por Eva Vital, do Sporting."Tenho treinado para isto e o meu treinador e a minha família têm-me ajudado muito, portanto acho que foi o reflexo de todo o apoio que me têm dado", disse Marisa Vaz Carvalho aos jornalistas.

Autor: Lusa