Continuar a ler

Para Samorín, irão 25 atletas, com seis equipas completas, em juniores, sub-23 e seniores, masculinos e femininos (quatro em cada, com exceção dos seniores femininos, em que são cinco).Inês Monteiro é, de longe, a atleta mais experiente do grupo, indo cumprir aqui uma 14.ª participação em europeus de crosse, 11.ª como senior. No global, fica mais destacada em número de convocatórias, e em seniores iguala Jessica Augusto e fica a um de Ana Dias e Anália Rosa.A equipa feminina é claramente de viragem, com a ausência de muitos nomes ainda em atividade, que, por razões diversas, não estavam disponíveis - Dulce Félix, Jessica Augusto, Sara Moreira e Salomé Rocha, esta a melhor lusa no ano passado, com o seu 18.º lugar.Em 2016, em Chia, Itália, Inês Monteiro foi 21.ª e é natural chefe de fila de uma equipa em que Catarina Ribeiro também é experiente. Susana Godinho tem experiência como sub-23, enquanto Ana Mafalda Ferreira e Marta Pen são estreias.Em masculinos, não há estreias no quarteto escolhido, composto por Rui Pinto, Samuel Barata, Licínio Pimentel e Hugo Almeida, mas também nenhum conta com posições de algum destaque no seu palmarés. O melhor, em termos históricos, é Licínio, com o 14.º lugar em 2009.Rui Pinto, campeão nacional em 2015, foi o primeiro na Amora e Samuel Barata é o campeão deste ano. o surprendente campeão absoluto de 2016 é André Pereira, que está na equipa de sub-23.Há um ano, o melhor - e único a concluir - foi Hugo Almeida, em 53.ºPortugal tem grandes tradições no crosse a nível europeu, mas nos anos mais recentes o panorama é desolador e parece francamente viável fazer melhor. Desde 2013 que os seniores masculinos não fecham equipa, então com um nono lugar, e no ano passado a equipa feminina foi nona.Rui Pinto (Benfica)Samuel Barata (Benfica)Licínio Pimentel (Sporting)Hugo Almeida (Sporting Braga)Inês Monteiro (Sporting)Sara Catarina Ribeiro (Sporting)Ana Mafalda Ferreira (Sporting)Susana Godinho (Sporting)Marta Pen Freitas (Benfica)André Pereira (Benfica)Miguel Marques (Sporting)Hugo Ganchas (Benfica)Francisco Rodrigues (Sporting Braga)Rute Simões (GRECAS)Helena Alves (Várzea)Lilia Martins (Sporting)Sónia Ferreira Várzea)Isaac Nader (Benfica)Miguel Mascarenhas (Benfica)Filipe Vitorino (CN Rio Maior)Ricardo Ferreira (Ingleses)Rita Ribeiro (Sporting)Beatriz Rodrigues (Sporting)Manuela Martins (Maratona)Mariana Machado (Sporting Braga)